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Стало известно, что стационар Второй горбольницы в Чебоксарах возобновит работу 17 августа. В нем уже завершились дезинфекция и исследования на наличие или отсутствие коронавруса. Напомним, на протяжении нескольких месяцев медучреждение служило ковид-госпиталем.

Частиц вируса в больнице обнаружено не было, и она может вновь оказывать неотложную и плановую стационарную помощь горожанам по профилям: терапия, хирургия, гинекология, кардиология и неврология. Однако перед приемом у врача все плановые пациенты должны сдать анализ на коронавирус методом ПЦР (мазок из рото-носголотки).