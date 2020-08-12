14 августа в Приволжском районе Казани почти на сутки отключат воду

Горожан просят заранее запастись водой. Фото: Екатерина ПОЛЯКОВА

В пятницу, 14 августа, в ряде домов Приволжского района Казани отключат воду. Причина этого - проведение работ на сетях водопровода.

Так, с 9.00 14 числа до 5.00 15 числа воды не будет по адресам: ул.1-я Елабужская, 1 (детский сад №320), ул.Борисковская, четные номера домов от №2 до №64, нечетные номера домов от №1 до №65, ул.Запорожская, четные номера домов от №2 до №36, нечетные номера домов от №1 до №41, ул.Тульская, четные номера домов от №2 до №28, дома №№40, 42. Под отключение также попадают дома по улицам Белорусская, Витебская, Горийская, Дегтярева, Докучаева, Задне-Борисковская, Канская, Красноводская, Охотничья, Полонная, переулок Якты Юл.

Горожан просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам.