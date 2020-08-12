В Марий Эл два дня искали в лесу заблудившегося пенсионера

Мужчину обнаружили живым Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

Разыскивать 78-летнего жителя Ново-Торъяльского района республики начали с вечера понедельника, 10 августа. В службу "112" позвонила его дочь, которая рассказала, что отец ушел в лес в районе деревни Красная Речка. Пенсионер отправился собирать грибы, но домой не вернулся.

На поиски мужчины выехали сотрудники дежурной группы Марийской аварийно-спасательной службы (МАСС). Вместе с полицейскими, родственниками пропавшего, волонтерами и местными жителями они до часу ночи 11 августа прочесывали лес.

Поиски возобновились днем 11 августа, едва рассвело. Разыскать пенсионера вблизи деревни Чашкасола Ново-Торъяльского района республики сумели в 15.00, он был жив, но очень устал. Его передали медикам и родственникам.

- В поисково-спасательных работах приняли участие 40 местных жителей, 11 сотрудников полиции, кинолог, - сообщили в МАСС.