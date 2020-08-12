В Чувашии пьяный пенсионер выстрелил в приятеля, а затем вывез труп в ковре в лес

С места происшествия Фото: Из материалов пресс-службы

Страшную находку сделала жительница Шумерли, отправившись за грибами в лес 9 августа. В кустах она нашла ковер, в который было завернуто тело мужчины. На его ноге было огнестрельное ранение.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности погибшего и подозреваемого в расправе над ним. Оказалось, что это 50-летний местный житель, вечером 8 августа он отправился к своему 65-летнему приятелю, и домой уже не вернулся. В квартире этого приятеля и обнаружили место преступления - затертые следы крови.

Хозяин отпираться не стал, и рассказал, что ночью напившись, поссорился со своим гостем. Схватился за ружье и выстрелил тому в ногу. Ранение оказалось смертельным - через несколько минут раненный истек кровью. Хозяин завернул тело в ковер и вывез в ближайший лесной массив.

- По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.