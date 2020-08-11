Песни Виктора Цоя споют на татарском языке

Пересъемка семейного архива. Фото: Тимур ХАНОВ

14 августа в казанском музее соцбыта пройдет день памяти Виктора Цоя. Накануне 30-й годовщины смерти музыканта здесь соберутся любители его творчества.

В этот день будет открыта выставка «Кинохроника подполья», на которой будут представлены фотографии, журналы, книги, кассеты, диски и значки 80-90-х годов. Специально для экспозиции в Казани фотографии из личного архива предоставил друг Виктора Цоя – известный режиссер Рашид Нугманов. На них запечатлены фрагменты съемок фильма «Игла», где Виктор Цой сыграл главную роль.

- В этот вечер прозвучат песни из репертуара группы «Кино», собравшимся также будут представлены переводы песен Цоя на татарский язык, - сообщили в музее соцбыта.

Мероприятие начнется в 17.00.