В Татарстане за взятку задержан начальник колонии строгого режима

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудникам оперативных служб правоохранительных органов республики стало известно, что еще в 2018 году 39-летний начальник ФКУ ИК-5 УФСИН Татарстана за 100 тысяч рублей пронес на территории закрытого учреждения запрещенные к обращению там сотовые телефоны и комплектующие к ним. В то время он возглавлял ИК-18 строгого режима.

По версии следствия, мужчина получил от родственника одного из осужденных 100 тысяч рублей, и за эти деньги он проносил на территорию учреждения сотовые телефоны и комплектующие к ним. Все эти предметы в дальнейшем продавались среди заключенных.

- Всего следствием установлено четыре факта проноса 11 телефонов, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Своей вины задержанный не признал.

На время следствия он находится под домашнем арестом.