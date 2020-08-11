Движение по участку проспекта Победы в Казани ограничат до конца октября

Движение транспорта ограничено на участке от здания №50а до здания №50г по проспекту Победы. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Казанский автомобилистов просят быть внимательнее. В городе вновь объявили о перекрытии участка дороги. На сей раз временно ограничено движение транспортных средств по внутриквартальному проезду по проспекту Победы. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

До 30 октября движение транспорта ограничено на участке от здания №50а до здания №50г по проспекту Победы.

- Это связано с проведением работ по благоустройству территории, прилегающей к Приволжскому рынку, - пояснили в мэрии Казани.