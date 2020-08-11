Мобильные поликлиники в Казани возобновляют свою работу

Фото: мэрия Казани.

В Татарстане возобновляют работу мобильные поликлиники – три из четырех уже находятся на местах временной дислокации для оказания медпомощи. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Формат работы мобильных поликлиник предполагает консультирование граждан, находящихся на диспансерном наблюдении с хроническими заболеваниями у участковых врачей. Сотрудники мобильных пунктов составят списки людей, подлежащих консультированию врачами узких специальностей, которые приезжают из головных медицинских центров Татарстана.

Альмир Абашев отметил, что таких головных медцентров в Татарстане четыре, два из которых находятся в Казани – это Республиканская клиническая больница и городская клиническая больница №7, еще два – 5-я городская больница Набережных Челнов и Альметьевская центральная районная больница.

- Мы надеемся, что осенняя волна заболеваемости не внесет особых коррективов. Рассчитываем на этот ресурс с точки зрения охвата и доступности медицинской помощи, особенно для сельских жителей. Мы приблизились к активной фазе приглашения на диспансеризацию взрослого и детского населения, сейчас уточняются списки, начинаем обзванивать граждан, – подчеркнул Абашев.

Первый замминистра здравоохранения РТ также сообщил, что крупные медицинские учреждения республики, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, постепенно перейдут к плановому режиму работы. В первую очередь это коснется госпиталя для ветеранов войн в Казани и травматологического центра Республиканской клинической больницы. Открывшийся вчера новый корпус Республиканской инфекционной больницы призван разгрузить другие медицинские учреждения.