Жителям Чувашии задолжали почти 60 миллионов рублей зарплаты

Среди должников есть организации, находящиеся в ведении муниципалитетов и органов власти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последним данным, задолженность по зарплате в Чувашии составляет 59,7 миллионов рублей. 32 организации должны денег 1 331 своему сотруднику. Большая часть долга - 50,7 миллионов рублей - приходится на 16 предприятий, признанных банкротами. Об этом стало известно сегодня, 11 августа, на еженедельном совещании в доме правительства региона.

Если среди должников и организации, находящиеся в ведении муниципалитетов и органов власти - МУП «Городок» Марпосадского района и АУ «НИИ Экологии» Минприроды Чувашии.

Заметим, что с начала 2020 года сумма задолженности уменьшилась на 7,2% (4,6 миллионов рублей).