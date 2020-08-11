Татарский кукольный театр "Экият" устраивает представления под открытым небом

В театре пройдут спектакли под открытым небом Фото: Из материалов пресс-службы

Открытие 87-го театрального сезона в Татарском государственном театре кукол "Экият" запланировано на 5 сентября, но за время пандемии артисты и зрители так соскучились по друг другу, что уже с 15 августа на открытой площадке - на 2-м этаже здания театра на улице Петербургской, дом 57, покажет сразу несколько спектаклей для самых маленьких зрителей.

- Для любого артиста отсутствие контакта с публикой - тяжелое испытание, - сообщили в пресс-службе театра. - Мы все очень соскучились по нашим зрителям, а они — соскучились по нам. Все меры безопасности для зрителей согласно рекомендациям Роспотребнадзора будут соблюдены.

Зрители смогут увидеть такие спектакли, как

15 августа (суббота), 11:00 и 13:00 – «Гусёнок» (2+)

16 августа (воскресенье), 11:00 и 13:00 – «Идет коза рогатая» (1+)

20 августа (четверг), 15:00 – «Сертотмас үрдәк» (3+)

21 августа (пятница), 11:00 и 13:00 – «Идет коза рогатая» (1+)

22 августа (суббота), 11:00 и 13:00 – «Новые приключения трёх поросят» (3+)

23 августа (воскресенье), 11:00 и 13:00 – «Гусёнок» (2+)

Кроме того, продолжаются репетиции новых спектаклей. Открытием сезона станет постановка «Маугли» по произведению Р.Киплинга и «Әлдермештән Әлмәндәр» (Старик из деревни Альдермеш) по пьесе Т.Миннуллина.