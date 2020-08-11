В Марий Эл несовершеннолетний байкер врезался в легковушку

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 августа, в понедельник, в 18.00 возле дома №18 на улице Ленина в Волжске. Там в иномарку Toyota сзади врезался мотоцикл Stels, которым управлял 17-летний водитель. Сила удара была такова, что подросток вылетел из седла, а на иномарке осталась большая вмятина.

34-летний водитель иномарки не пострадал. Подросток получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл. Выяснилось, что водительских прав на управление мотоциклом парень не получал.