Владимир Путин назначил новых руководителей в районные суды Татарстана

Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пяти районных судах Татарстана, в двух судах Казани и Арбитражном суде республики произошли кадровые изменения. Президент России Владимир Путин своим указом назначил в них новых председателей, их заместителей и судей.

Так, Алькеевский районный суд возглавила Гульнара Галимова, Арский - Марс Миндубаев, Мамадышсий - Миляуша Давлетбаева, Сармановский - Ринат Хайбрахманов, Черемшанский - Дмитрий Макаров. Судьей Московского районного суда Казани был выбран Алмаз Газетдинов, а зам председателя Советского районного суда города - Эрнест Муртазин.

Новой судьей Арбитражного суда Татарстана назначена Энже Сунеева.