В июне в Чувашии выявили резкий рост уровня смертности

Чувашия стала первой в Приволжском федеральном округе и четвертой в России по росту уровня смертности в июне. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В июне 2020 года в Чувашии скончалось 1 808 человек, что на 48,6% (591 человек) больше, чем было в прошлом году. Так, республика стала первой в Приволжском федеральном округе и четвертой в России по росту уровня смертности в начале лета. Такие цифры приводит Росстат.

Среди скончавшихся в Чувашии - 64 зараженных коронавирусом. При этом у 19 человек инфекция стала основной причиной смерти, а у 4 - сыграла существенное влияние на развитие осложнений, который привели к летальному исходу.

Заметим, правда, что в июне 2020 в Чувашии увеличилась рождаемость. За месяц в республике родилось 954 ребенка, что на 13 больше, чем было в 2019 году.