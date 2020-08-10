За пять лет в Казани планируют благоустроить все дворы

Фото: мэрия Казани.

За один год реализации президентской программы благоустройства дворовых территорий «Наш двор» ее результаты отразятся на качестве жизни 160 тысяч казанцев. Всего в этом году планируется благоустроить 226 придомовых территорий, а за пять лет – обновить все нуждающиеся в ремонте дворовые территории в столице Татарстана. На сегодня завершено благоустройство более ста дворов. Об этом рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

На сегодня в реализации программы «Наш двор» в Казани задействованы 32 дорожные организации. Сейчас завершено благоустройства 102 дворов, работы продолжаются на 101 территории.

- Выполнение программы составляет 73%. Работы ведутся по графику и будут завершены к октябрю. На этот год на реализацию программы выделено 2 миллиарда 700 миллионов рублей, – сообщил Куляжев.

Новая программа благоустройства дворов коснется всех жителей города. Только за один год ее реализации улучшения затронут 160 тысяч горожан.

- Это беспрецедентная программа, которая касается вообще всего населения Татарстана и всех жителей Казани. Мы каждый день выходим во двор, возвращаемся домой, ходим на работу, на учебу. И теперь перед жителями не просто какие-то транзитные зоны, по которым они идут от дома до остановки, а настоящие общественные пространства, - рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Перед стартом программы специалисты бюро технической инвентаризации провели оценку состояния придомовых территорий. По ее результатам в программу включили около 4 тысяч казанских дворов общей площадью 4 миллиона квадратных метров, на их благоустройство пятилетней программой предусмотрено 16,5 миллиардов рублей.

- Отличительная особенность стартовавшей программы – ее нацеленность на создание во дворах комфортных и безопасных условий пребывания для жителей всех возрастов, продуманных пешеходных связей, – отметил председатель Комитета внешнего благоустройства.

Программой предусмотрено выполнение комплекса работ: асфальтирование проездов, ремонт и устройство тротуаров, устройство наружного освещения, установка скамеек и урн, устройство контейнерных площадок, детского оборудования, площадок с песчаным покрытием. Так, первым в Казани объектом, благоустроенным по президентской программе, стал двор домов №13, 13а по улице Шамиля Усманова. Приоритет планировочных решений в нем был отдан удобству пешеходов, для разграничения пешеходного и автомобильного потока здесь построена новая тротуарная сеть, а хаотичная парковка преобразована в парковочный карман. Напротив домов обустроена многофункциональная детская площадка.

Все проекты благоустройства дворов разработаны с учетом мнения привлеченных экспертов, которые на каждом этапе корректировали работу и следили за соблюдением нормативных требований, отметил спикер. Также в процесс разработки перечня видов работ во дворах максимально привлекли жителей, в том числе – с помощью социальных сетей.