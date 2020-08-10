В Татарстане мужчина прыгнул в воду с моста и утонул

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Днем в воскресенье, 9 августа, в поселке Октябрьский Зеленодольского района произошла трагедия. С “Горбатого” моста в заливе реки Волга в районе лодочной станции на улице АОЭ в воду прыгнул 44-летний мужчина. Обратно он не вынырнул, и очевидцы вызвали на место спасателей.

Лишь в 18.00 водолазы обнаружили тело мужчины. Оно находилось на глубине 4 метров в 25 метрах от берега.

- Место для купания не оборудовано, установлены аншлаги о запрете купания, - замечают в пресс-службе МЧС Татарстана.

Правоохранительные органы проводят проверку, причина смерти устанавливается.