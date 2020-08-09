Число летальных случаев коронавируса в Чувашии выросло до 64

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В Чувашии скончались еще двое зараженных коронавирусом. Число летальных случаев инфекции там выросло до 64. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявили 7 042 случая коронавируса. По данным местного Роспотребнадзора, проведено более 147,7 тысяч тестов на инфекцию. На данный момент 4 312 больных выздоровели.

Сейчас Чувашия находится на втором этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии. Так, там разрешены пешие прогулки, занятия спортом на улице, работа ряда предприятий сферы услуг, работа крупных магазинов и торговых точек, работа ряда образовательных учреждений. Летние кафе в республике работают с некоторыми ограничениями. Граждане должны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.