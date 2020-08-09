В Татарстане легковушка вылетела в кювет и опрокинулась: пассажир скончался на места

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В субботу, 8 августа, на улице Джалиля в селе Альметьево Елабужского района произошла трагедия. В районе 17.55 автомобиль "ВАЗ-21074" съехал с дороги в кювет встречного направления, где опрокинулся.

По данным автоинспекторов, пьяный 43-летний водитель легковушки не справился с ее управлением. Кроме того, он нарушил пункты 2.7, 9.1, 10.1 ПДД России, среди которых превышение скоростного режима.

От полученных травм на месте аварии скончался 42-летний пассажир автомобиля, сообщает пресс-служба УГИБДД Татарстана.