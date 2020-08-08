В Татарстане два подростка оказались одни на заглохшей лодке на Каме

На помощь подростка выехали сотрудники МЧС Татарстана Фото: МЧС Татарстана

Сообщение о том, что на реке Кама в Лаишевском районе республики терпят бедствие два несовершеннолетних подростка, поступило в службу "112" в 4.00 в субботу, 8 августа. Жители района отправились на рыбалку на моторной лодке, но у них закончился бензин, а весла сломались. Самостоятельно выбраться из этой западни они не могут, вот и попросили помощи.

На поиски "робинзонов" отправились спасатели дежурной группы ЗПСО№3 МЧС Татарстана. В 7.00 их удалось обнаружить на расстоянии 500 метров от берега.

Лодку отбуксировали к берегу, а вопросами "Как школьники оказались ночью вне дома?" будут заниматься сотрудники полиции.