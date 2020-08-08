В Набережных Челнах прохожий спас накопления 90-летнего пенсионера от мошенников

Мошенники пытались завладеть накоплениями пенсионера Фото: Из материалов пресс-службы

Поздно ночью 90-летнего жителя автограда разбудил телефонный звонок. Неизвестный рассказал пенсионеру, что его сын совершил ДТП, и для того, чтобы "отмазать" его от уголовной ответственности, необходимы деньги. Свои услуги "сотрудник правоохранительных органов" оценил в 200 тысяч рублей, но когда взволнованный пенсионер сказал, что этой суммы у него нет, есть только 100 тысяч рублей, то согласился и на них.

Пенсионер по требованию звонившего пошел к банкомату, но перевести деньги у него не получалось. Тогда злоумышленник предложил, чтобы мужчина попросил помощи у кого-нибудь из прохожих.

Первым, кто проходил мимо банкомата, стал молодой человек. Когда пенсионер попроси у него помощи, парень не отказал, но, выслушав собеседника на другом конце провода, сразу прервал разговор и объяснил ему, что это звонил мошенник.

- Молодой человек посоветовал пенсионеру обратиться с заявлением в полицию, что тот и сделал, - сообщили в МВД Татарстана. - Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".