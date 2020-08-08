В Татарстане во время пикника утонул 43-летний мужчина

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Компания из Верхнего Услона устроила пикник в пятницу, 7 августа, на берегу Волги возле поселка Петропавловская Слобода. Они купались, выпивали, а когда собрались уезжать, 43-летний мужчина решил поплавать на дорожку, и прыгнул в воду. Отплыл метров на семь от берега, и пропал под водой.

Приятели тут же прыгнули в воду и начали искать его, но безрезультатно. В итоге в 14.36 они позвонили в службу "112" и попросили помощи.

На поиски пропашего приехали спасатели дежурной смены ЗПСО №2 МЧС Татарстана. В 18.00 водолазы в 20 метрах от берега на глубине 4 метров обнаружили тело погибшего, извлекли его на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов.

- Место происшествия, где отдыхали компания, не является местом отдыха и не оборудовано для купания, аншлаги о запрете купания установлены, - сообщили в МЧС Татарстана. - Скорее всего, мужчина не смог справиться с судорогами.