В Чувашии утонул мужчина, который решил искупаться в нетрезвом состоянии

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В четверг, 6 августа, в пруду у деревни Шоркино утонул 30-летний житель Ядринского района. Около 11 часов утра они вместе с другом решили искупаться в водоеме, не предназначенном для этого. По предварительным данным, мужчины был пьян.

- В этом году на водоемах Чувашии зарегистрированы 24 несчастных случая. Погибли 23 человека, одного удалось спасти. Большая часть ЧП со взрослыми, зачастую, происходит в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба МЧС республики.

В ведомстве предупреждают, что купание в нетрезвом состоянии - главная причина гибели людей на водоемах.