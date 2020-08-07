Казанцев бесплатно обучат китайскому языку

Фото: мэрия Казани.

Благотворительный фонд «День добрых дел» набирает в Казани группу для изучения китайского языка. Первое ознакомительное занятие пройдет 20 августа.

На уроке преподаватель Мария Макарова поможет разобраться в особенностях китайского языка, расскажет о Китае, вкратце познакомит с его историей и культурой. По итогам занятия желающие смогут записаться на бесплатный курс обучения, который стартует в фонде «День добрых дел» в сентябре. Участники будут заниматься раз в неделю в группах до 7 человек, сообщает пресс-служба благотворительного фонда.

Пробное занятие будет проходить с 15.00 до 16.00 по адресу: ул.Калинина, 3 Участие бесплатное. Занятия необходимо посещать в масках и перчатках.