В Чебоксарах из окна девятого этажа выпал трехлетний ребенок

Фото: пресс-служба прокуратуры Чувашии

В четверг, 7 августа, на улице Талвира в Чебоксарах произошла трагедия. Около 9 часов утра из окна на 9 этаже выпал трехлетний ребенок. От полученных травм он скончался на месте.

По предварительным данным, в квартире малыш находился вместе с матерью и бабушкой. Когда ребенок упал, они находились в соседней комнате. На окнах квартиры установлены москитные сетки.

- По данному происшествию организована проверка. В ходе которой будут установлены подробные обстоятельства произошедшего, дана надлежащая оценка деятельности родителей и иных лиц, не обеспечивших безопасное нахождение ребенка в квартире, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Чувашии.