Жительница Татарстана хотела продать квартиру, но лишилась денег

Женщину не смутило. что "покупатель" решил сделать предоплату, не посмотрев квартиру. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В полицию по Камско-Устьинскому району обратилась 55-летняя жительница поселка городского типа Куйбышевский Затон с сообщением о том, что она стала жертвой афериста.

Женщина рассказала, что на одном из интернет-сайтов разместила объявление о продаже квартиры. Спустя некоторое время с ней связался потенциальный покупатель. Звонивший выразил искреннюю заинтересованность в приобретении жилья, предложил внести предоплату и попросил продиктовать полные данные карты заявительницы.

- То, что неизвестный так быстро согласился на сделку, при этом, даже не осмотрев квартиру лично, нисколько не смутило потерпевшую и она выполнила все его указания. Впоследствии аферистом с карты женщины было снято более 84 000 рублей, - сообщили в пресс-службе татарстанской полиции.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что номер телефона злоумышленника зарегистрирован в Самарской области.