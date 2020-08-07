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В Марий Эл скончался еще один зараженный коронавирусом. Так, число летальных случаев там выросло до 36. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Отметим, что с начала пандемии в республике СOVID-19 заразились 3 873 человека, 3 384 из которых уже выздоровели. По данным местного Минздрава в инфекционных стационарах сейчас лечатся 331 граждан. У 307 из них пневмония, а у 136 - еще и коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 68 пациентов, в состоянии средней степени тяжести - 241. Четверо больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 130 - нуждаются в кислородной поддержке.