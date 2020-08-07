В Ульяновской области за день сбили двух велосипедистов, которые пересекали дорогу по "зебре"

После осмотра медиками 8-летняя девочка была отпущена домой, а 44-летний мужчина госпитализирован. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 7 августа, в Заволжском районе Ульяновска произошли разу две аварии с участием велосипедистов. В 17.41 у дома №36 на проспекте Тюленева автомобиль “Хендай Соната” сбил 8-летнюю девочку, которая проезжала дорогу по “зебре”. А в 18.30 у дома №1 на улице Магистральная “Киа Церато” наехал на 44-летнего мужчину, который также не слез с велосипеда, переходя проезжую часть.

В результате аварий ребенок была доставлена в больницу, но скоро отпущена домой. Мужчина же был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.