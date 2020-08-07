В Казанском аэропорту изъяли партию контрабандных ювелирных изделий

Драгоценности изъяли во время таможенного досмотра пассажиров из Стамбула Фото: Из материалов пресс-службы

Во время таможенного досмотра в багаже прилетевших из Стамбула (Турция) пассажиров в ручной клади обнаружили большую партию ювелирных изделий. Кольца, браслеты, серьги, цепи и кулоны в количестве более 2 тысяч экземпляров "вытянули" по оценке специалистов на сумму, превышающую 2,5 миллиона рублей.

Эта ювелирная продукция "потянула" на возбуждение уголовного дела по статье "Контрабанда в крупном размере", об этом сообщили в Приволжской транспортное прокуратуре.

Драгоценности на время следствия изъяты, их судьбу решит суд.