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В Казанском аэропорту изъяли партию контрабандных ювелирных изделий

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда в крупном размере"
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
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Драгоценности изъяли во время таможенного досмотра пассажиров из Стамбула

Драгоценности изъяли во время таможенного досмотра пассажиров из Стамбула

Фото: Из материалов пресс-службы

Во время таможенного досмотра в багаже прилетевших из Стамбула (Турция) пассажиров в ручной клади обнаружили большую партию ювелирных изделий. Кольца, браслеты, серьги, цепи и кулоны в количестве более 2 тысяч экземпляров "вытянули" по оценке специалистов на сумму, превышающую 2,5 миллиона рублей.

Эта ювелирная продукция "потянула" на возбуждение уголовного дела по статье "Контрабанда в крупном размере", об этом сообщили в Приволжской транспортное прокуратуре.

Драгоценности на время следствия изъяты, их судьбу решит суд.

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