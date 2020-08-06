В Советском районе Казани снесут шесть гаражей

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В Советском районе Казани были обнаружены шесть незаконно построенных металлических гаражей. Исполкомом Казани было решено их убрать. До 16 августа владельцы могут сделать это самостоятельно. Оставшиеся сооружения будут снесены принудительно до 22 числа.

Согласно постановлению, которое опубликовано в электронном сборнике документов мэрии, речь идет о гаражах, находящихся у следующих домов: №28 и 52 на улице Гвардейская, №7 на улице Курчатова, №22 на улице Халезова, №6 и 18 на улице Солидарности.