В Набережных Челнах возбудили уголовное дело после отстрела собак

Об отстреле собак сообщили в соцсетях. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В автограде полиция возбудила уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Возбудили дело после того, как в историю о неизвестных, которые отстреливают собак, вмешалась прокуратура.

Надзорный орган обратил внимание на сообщения в соцсетях о том, что незнакомцы отстреливают бродячих собак.

Одно из нападений произошло 15 июля, когда прохожие обнаружили на Набережной Тукая в поселке ГЭС Набережных Челнов лайку с огнестрельным ранением в позвоночник. Ветеринары осмотрели животное, оказали ей помощь, но лайка получила серьезные травмы и сейчас не может самостоятельно передвигаться. Сейчас она находится в Казани.

Во время прокурорской проверки обнаружили еще одно заявление, по которому полиция вынесла отказной материал и уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными" возбуждать не стали. В феврале полицию обратился представителя ГБУ "Тукаевской РГВО" о ранении сторожевой собаки.

- Прокуратура отменила данное процессуальное решение и возвратила материалы для производства дополнительной проверки, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - По её итогам в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".