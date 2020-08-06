Ульяновск на 84% готов к зиме

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В Ульяновске полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. В настоящий момент на теплотрассах устраняют последствия порывов. Из 578 порывов и свищей, обнаруженных после весенне-летних гидравлических испытаний трубопроводов, по состоянию на 4 августа устранено 564.

По информации управления ЖКХ и благоустройства администрации, МУП «Городской теплосервис» в течение суток планирует ликвидировать два последних повреждения на улицах Гагарина и Энгельса и приступить к плановой замене трубопроводов в переулке Пожарном. Филиал ПАО «Т Плюс» ведёт подготовку к зиме по графику, оставшиеся восемь повреждённых участков обязался отремонтировать до 16 августа.

МУП «Теплоком» готовит к отопительному сезону центральные теплопункты и ведёт плановые земляные работы по пяти адресам. МУП «Ульяновскводоканал» благоустроил 106 мест раскопок, в работе находится ещё 53, у МУП «УльГЭС» осталось 17 мест земляных работ, на девяти из которых ведётся обратная засыпка и восстановление газона или твёрдого основания.

Общий уровень готовности городской инфраструктуры к зиме составляет 84%. Заменено более 10 погонных километров тепловых сетей, четыре котла и 175 единиц вспомогательного оборудования теплоисточников, 8640 м линий электропередач (93%) и оборудование пяти трансформаторных подстанций (83%), 1173 погонных метров сетей водоснабжения (84%) и 607 погонных метров – канализации (83%).

Управляющими компаниями выполнена промывка 2245 (85%), опрессовка 2043 (75%) и ремонт 1776 внутридомовых систем центрального отопления (92%), а также систем ГВС, ХВС и канализации 1906 многоквартирных домов (93%). Также произведён ремонт 2472 элеваторных узлов (93%), 3235 электрощитовых (96%), 17000 погонных метров электропроводки (85%), 34570 квадратных метров кровли (81%), 19130 погонных метров межпанельных швов (78%), 167 дымовентиляционных каналов (70%), восстановление изоляции трубопроводов у 587 домов (79%) и 6615 квадратных метров отмостки (78%).

Средняя готовность домов, управляемых ТСЖ и ЖСК, находящихся в Заволжском и Засвияжском районах, оценивается в 84%, в Ленинском – в 89%, в Железнодорожном – в 72%. Находящиеся на территории города учреждения образования готовы к предстоящему отопительному сезону на 88%, здравоохранения – на 84%, физкультуры и спорта – на 98%, культуры – на 85%.

В рамках штаба по подготовке к отопительному сезону начальник управления ЖКХ и благоустройства Андрей Павлов потребовал от ряда управляющих компаний - «РЭС», «Городская усадьба», «Доверие», «Центральная», «ЖСК» и «Гарант» - форсировать работы по промывке и опрессовке жилого фонда. В случае ненадлежащих темпов подготовки домов к приёму теплоносителя информация об этом будет направлена в надзорные органы.