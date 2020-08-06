В Казани от удара током на стройке детсада погиб рабочий

С места происшествия. СУ СКР Татарстана Фото: Из материалов пресс-службы

Трагический случай произошел 5 августа на стройке детсада на улице Натана Рахлина в Советском районе столицы Татарстана. Там от удара током погиб 28-летний рабочий.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как уже успели установить следователи, мужчина сваривал полипропиленовые трубы и получил удар электротоком от сварочного аппарата. В результате этого он скончался на месте происшествия.