В Марий Эл специалист МЧС помогла жителям горящего дома вовремя выйти на улицу

Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл

В среду, 5 августа, на улице Шестакова в Волжске загорелся балкон 5-этажного дома. На момент начала пожара в квартире на третьем этаже находилась хозяйка, двое ее взрослых детей и внучка. Именно девочка первой увидела языки пламени, рассказала о них остальным и выбежала на улицу.

Плачущего ребенка во дворе увидела старший дознаватель местного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР Светлана Лисова. Узнав о произошедшем, она вызвала на место пожарных и “скорую”, а сама поднялась на верхние этажи дома, чтобы сообщить о возгорании жильцов.

- Сделала она это как раз вовремя – справиться с огнем самостоятельно у хозяев квартиры не получилось, скорость распространения пламени увеличивалась, клубы густого дыма, вырывающиеся из балкона и поднимающиеся наверх, стали представлять серьезную опасность для жизни и здоровья жильцов верхних этажей. Люди, которые были вовремя оповещены о пожаре, успели вовремя выйти в безопасное место, - сообщает пресс-служба МЧС Марий Эл.

Вместе со всеми на улицу благополучно вышли и жильцы загоревшейся квартиры. Прибывшие на место пожарные предотвратили распространение огня и ликвидировали возгорание. В результате случившегося было уничтожено имущество, которое хранилось на балконе, закончена внутренняя отделка квартиры и поврежден балкон соседей.

Причины пожара предстоит выяснить специалистам.