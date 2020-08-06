Семь татарстанских выпускников были удалены с ЕГЭ-2020 за использование телефонов и шпаргалок

Пересдать экзамены выпускники смогут лишь в 2021 году. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Минобразования Татарстана подвели итоги ЕГЭ-2020. Оказалось, что двое выпускников были удалены с экзаменов за использование телефона, а пять - из-за шпаргалок. Нарушители были выявлены в Казани, Набережных Челнах, Буинске и Рыбно-Слободском районе, рассказал журналистам глава ведомства Рафис Бурганов.

Он отметил, что результаты ЕГЭ этих выпускников буду аннулированы. Каждый случай рассматривался на заседании с просмотром видеоматериалов. Пересдать свои предметы они смогут лишь в 2021 году.

Заметим, что в прошлом году за такими нарушениями были пойманы лишь двое школьников.