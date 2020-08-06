Фонтан в казанском парке Горького не будет работать до 7 августа

Фото: мэрия Казани.

Фонтан в парке имени Горького в Казани не будет работать до 7 августа. В настоящее время на объекте проводится очистка. Об этом сообщили в дирекции парков и скверов. Горожан просят быть осторожными и не заходить на площадку, на которой ведутся работы.

Напомним, в Казани насчитывается 23 фонтана, каждый из них отличается дизайном, размерами, концепцией и используемыми материалами. Одним из старинных фонтанов в городе является архитектурное сооружение в Ленинском саду, а самым новым – фонтан в сквере «Белые цветы» по улице Абсалямова.