Железнодорожные переезды в Татарстане и Чувашии оборудуют видеокамерами

Камеры установят на 11 объектах. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

До конца года на 11 железнодорожных переездах в Казанском регионе Горьковской железной дороги установят систему фотовидеофиксации. 2 комплекса появятся на участках в Чувашской республике, 9 – в Татарстане. Это переезды с наиболее интенсивным движением автотранспорта.

- Комплекс представляет собой систему технических средств, распознающих государственные регистрационные знаки автомобилей, проезжающих через переезд на запрещающий сигнал светофора. Соответствующая информация передается в ГИБДД, а по результатам ее обработки на нарушителей выписывают штрафы, - сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Всего на полигоне Казанского региона ГЖД системой фотовидеофиксации оборудовано 30 железнодорожных переездов.