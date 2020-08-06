В Чувашии злостный алиментщик прятался под землей от приставов

Должник прятался в подвале Фото: Из материалов пресс-службы

Житель Алатыря задолжал своим детям после развода с их матерью более 300 тысяч рублей. Эти деньги он должен был выплачивать в качестве алиментов на содержание несовершеннолетних. Но от выполнения своих обязанностей он уклонялся.

Несмотря на неоднократные повестки и звонки от приставов, должник избегал встреч с ними. Тогда приставы сами пришли к нему домой. Но на порогу частного дома грозно встала его мать. Женщина отказалась впускать приставов, вела себя крайне агрессивно и осыпала приставов нецензурной бранью и проклятиями. Но все-таки им удалось пройти в дом.

Там один из сотрудников службы обратил внимание на загнутый уголок ковра на полу. Оказалось, что должник прячется в подвале, под землей.

- На мать должника был составлен административный протокол за воспрепятствование законной деятельности приставов, а сын стал фигурантом уголовного дела за неуплату алиментов, - сообщили в УФССП Чувашии.