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В Татарстане во время движения загорелся КАМАЗ, водитель успел выпрыгнуть

Пламя уничтожило полностью кабину большегруза
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
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Кабина КАМАЗа выгорела полностью

Кабина КАМАЗа выгорела полностью

Фото: МЧС Татарстана

Большегруз КАМАЗ загорелся во время движения на 31 километре трассы "Казань-Малмыж" возле села Шапши в Высокогорском районе республики. 42-летний водитель успел остановить автомобиль и выскочить из салона.

Водитель успел выпрыгнуть из кабины

Водитель успел выпрыгнуть из кабины

Фото: МЧС Татарстана

Не смотря на то, что вызванные на место происшествия пожарные приехали быстро, пламя успело уничтожить кабину КАМАЗа.

- Пострадавших во время происшествия нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - По первоначальной версии - причиной возгорания стала неисправность системы механизмов и узлов транспортного средства.

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