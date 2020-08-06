В Татарстане во время движения загорелся КАМАЗ, водитель успел выпрыгнуть

Кабина КАМАЗа выгорела полностью Фото: МЧС Татарстана

Большегруз КАМАЗ загорелся во время движения на 31 километре трассы "Казань-Малмыж" возле села Шапши в Высокогорском районе республики. 42-летний водитель успел остановить автомобиль и выскочить из салона.

Водитель успел выпрыгнуть из кабины Фото: МЧС Татарстана

Не смотря на то, что вызванные на место происшествия пожарные приехали быстро, пламя успело уничтожить кабину КАМАЗа.

- Пострадавших во время происшествия нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - По первоначальной версии - причиной возгорания стала неисправность системы механизмов и узлов транспортного средства.