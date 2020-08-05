В чебоксарской Дубовой роще вырубят порядка 100 деревьев

Фото: пресс-служба Ленинского района Чебоксар

Стало известно, что в чебоксарской Дубовой роще собираются вырубить порядка 100 деревьев. Сделано это будет в рамках первого этапа благоустройства территории, который начнется 15 апреля будущего года.

В ходе работ в парке появится электричество, камеры видеонаблюдения, асфальтированные дорожки, тротуары из брусчатки, спортивные площадки, площадка для выгула собак, три входные группы с торговыми павильонами и туалетами. Благоустройство потребует 85,7 миллионов рублей.

Горожане смогут увидеть обновленную Дубовую рощу уже 10 августа 2021 года.