В Марий Эл во время сбора ягод заблудились четыре пенсионерки

Женщин нашли в 2.55 в среду, 5 августа Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

Приключения выпали четырем жительницам Козьмодемьянска, которые отправились собирать ягоды в лес. Приехали они туда вместе с мужчиной, договорились, что спустя несколько часов соберутся здесь же, у машины.

После обеда мужчина не дождался своих знакомых, и сообщил о том, что они заблудились, по телефону "112". На розыск 79-летней, 70-летней, 66-летней и 60-летней пенсионерок отправились спасатели - оперативная группа Юринского аварийно-спасательного формирования, полицейские и волонтеры. Прибыв на место, встретились с заявителем, определили район поиска, приступили к работам.

Пенсионерки пропали во время сбора ягод Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

- Разыскать женщины удалось в 2.55, состояние удовлетворительное, - сообщили в Марийской аварийно-спасательной службе. - От медицинской помощи они отказались.