5 Авг. 2020 2020-08-05T11:49:10+03:00

Там появилось 100 новых опор освещения, 10 остановочных павильонов, 5 пешеходных переходов и 4 искусственных дорожных неровностей

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Во вторник, 4 августа, в Набережных Челнах завершился капитальный ремонт проспекта Залесный. Там уложили новый слой асфальта и монолитный бортовый камень, установили новые дорожные знаки, обустроили пешеходные переходы, нанесли дорожную разметку.

Кроме того, вдоль 2,7 километров дороги появилось 100 новых опор освещения, 10 остановочных павильонов, 5 пешеходных переходов и 4 искусственных дорожных неровностей.

Качество выполненных работ накануне проверил мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.

ИСТОЧНИК KP.RU