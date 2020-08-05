В Набережных Челнах завершился капитальный ремонт проспекта Залесный
Там появилось 100 новых опор освещения, 10 остановочных павильонов, 5 пешеходных переходов и 4 искусственных дорожных неровностей
Фото: nabchelny.ru
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Во вторник, 4 августа, в Набережных Челнах завершился капитальный ремонт проспекта Залесный. Там уложили новый слой асфальта и монолитный бортовый камень, установили новые дорожные знаки, обустроили пешеходные переходы, нанесли дорожную разметку.
Кроме того, вдоль 2,7 километров дороги появилось 100 новых опор освещения, 10 остановочных павильонов, 5 пешеходных переходов и 4 искусственных дорожных неровностей.
Качество выполненных работ накануне проверил мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.
ИСТОЧНИК KP.RU