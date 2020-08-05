В Марий Эл пьяный водитель сбил на дороге 7 пешеходов, из них четверо детей
Страшная авария произошла 4 августа в 21.00 на 4 километре автодороги «Лидывуй – Усола – Носелы» в Горномарийском районе. По предварительным данным, пьяный 31-летней водитель отечественной легковушки ВАЗ на большой скорости не справился с управлением и сбил сразу семерых пешеходов. Все они двигались в попутном направление на неосвещенной дороге. Среди пострадавших было четверо несовершеннолетних.
- В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с травмами различной степени тяжести эвакуировали водителя и всех пешеходов, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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