В Марий Эл пьяный водитель сбил на дороге 7 пешеходов, из них четверо детей

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:44:22+03:00

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Страшная авария произошла 4 августа в 21.00 на 4 километре автодороги «Лидывуй – Усола – Носелы» в Горномарийском районе. По предварительным данным, пьяный 31-летней водитель отечественной легковушки ВАЗ на большой скорости не справился с управлением и сбил сразу семерых пешеходов. Все они двигались в попутном направление на неосвещенной дороге. Среди пострадавших было четверо несовершеннолетних.

- В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с травмами различной степени тяжести эвакуировали водителя и всех пешеходов, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU