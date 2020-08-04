2020-08-04T20:07:49+03:00
Общество

Из-за замены рельсов трамвай №22 в Ульяновске будет временно ходить по другому маршруту

Ремонтные работы должны завершиться до конца августа
Владимир КРУПСКИЙ
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Трамвай будет следовать до Северного депо.Трамвай будет следовать до Северного депо.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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С 5 августа МУП «Ульяновскэлектротранс» приступит к обновлению рельсошпальной решётки на участке между улицами Тимирязева и Докучаева.

Все материалы для проведения работ уже завезены и после того, как в предстоящие выходные дни ремонтные бригады выполнят замену кривого участка рельс на перекрёстке улиц Рябикова и Станкостроителей, их силы будут направлены в Ленинский район.

Как отметил директор МУП «Ульяновскэлектротранс» Александр Мясников, первый этап работ на улице Розы Люксембург предусматривает замену 350 метров путей в каждом направлении. Их планируется завершить до 31 августа, в это время трамваи маршрута №22 будут следовать до Северного трамвайного депо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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