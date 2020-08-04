2020-08-04T17:13:57+03:00
Происшествия

В Казани пропал мужчина, который не ориентируется в пространстве

О судьбе 48-летнего Андрея Прокопенко ничего не известно с 29 июля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Казани начались активные поиски 48-летнего Андрея Прокопенко. Мужчина, который не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи, ушел из дома еще 29 июля, но обратно не вернулся до сих пор.

Известно, что Андрей ростом около 182 сантиметров имеет среднее телосложение и голубые глаза. Сутулиться. На момент пропажи на нем была светлая футболка с поперечными полосками, темно-зеленые бриджи и черные кроссовки. С собой пропавших имел черно-синий рюкзак и синяя палатка.

Просим всех, кто видел этого человека, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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