"Рубин" может усилиться полузащитником из Казахстана

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:35:45+03:00

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Казанский "Рубин" может усилиться 25-летним казахстанским полузащитником Еркебуланом Тунгышбаевым. По данным издания Vesti.kz, полузащитник "Кайрата" заинтересовал клуб из Татарстана и переговоры между командами идут. Трансферная стоимость Тунгышбаева оценивается в 650 тысяч евро.

Отметим, что футболист мог приглянуться Леониду Слуцкому зимой, когда "Рубин" проводил товарищеский матч с "Кайратом". Отметим, что интерес "Рубина" к Тунгышбаеву может быть связан и с тем, что футболисты из Казахстана в новом сезоне Российской Премьер-Лиги не будут считаться легионерами.

ИСТОЧНИК KP.RU