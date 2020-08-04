В Марий Эл скончался 35-й зараженный коронавирусом

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:53:00+03:00

С начала пандемии в регионе инфекцию подхватили 3 830 человек

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Накануне в Марий Эл зафиксировали еще одну смерть зараженного коронавирусом. Он стал 35-й жертвой инфекции в регионе. Об этом сегодня, 4 августа, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в республике заразились 3 830 человек. Существенное большинство из них - 3 303 больных - выздоровели, а 35 - скончались.

По данным местного Минздрава сейчас в инфекционных стационарах Марий Эл лежат 333 пациента. У 328 из них пневмония, а у 159 - еще и COVID-19. 58 больных находятся в тяжелом состоянии, 274 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 5 человека, а в кислородной поддержке нуждаются 144.

ИСТОЧНИК KP.RU