"Хороший спарринг": "Рубин" в контрольном матче не смог переиграть команду второй лиги

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:54:00+03:00

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Казанский "Рубин" провел первый и единственный спарринг перед стартом нового футбольного сезона. На своем поле подопечные Леонида Слуцкого принимали "КАМАЗ" из Набережных Челнов. Клуб из татарстанского автограда также готовится к старту чемпионата. но только во второй лиге.

Казалось бы, что "Рубин" должен был уничтожить младших по рангу. Особенно учитывая тот факт, что Слуцкий бросил в бой основной состав, включая Игнатьева, Кварацхелию, Бакаева и новичка Меркулова. Перевес казанцев по игре был внушительным, но забить хотя бы раз хозяева поля не смогли.

Во втором тайме Слуцкий поменял почти весь состав. Так, на поле появился еще один новобранец - Джордже Деспотович. Увидеть в деле экс-зенитовца Шатова было не суждено. Он пропустил матч. Зато интересно было увидеть Тарасова с капитанской повязкой.

Почти в самом дебюте второго тайма казанцы открыли счет. Солтмурад Бакаев прострелил в штрафную и защитник гостей Куликов срезал мяч в свои ворота. Впрочем, челнинцы почти сразу отыгрались. отличился воспитанник казанского футбола экс-рубиновец Руслан Галиакберов.

Позже свои моменты не реализовали Джордже Деспотович и Дмитрий Тарасов, а уже под занавес встречи чистый выход один на один не реализовал Камиль Закиров, не сумевший переиграть голкипера. В итоге ничья, 1:1.

- Хороший спарринг, "КАМАЗ" был крайне мотивирован, команда достаточно высокого уровня, было интересно. Мы соответственно решали свои задачи, потому что у нас была достаточно тяжелая неделя, и сейчас мы уже в таком более спокойном режиме будем готовиться. Основная задача была, чтобы никто не получил травмы. Эту задачу мы выполнили. Что касается каких-то моментов, связанных с тактикой, уровнем нашей функциональной готовности, то здесь есть повод для оценок, есть повод для того, чтобы скорректировать последнюю неделю работы, - подвел итог матча Леонид Слуцкий.

ИСТОЧНИК KP.RU