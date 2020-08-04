В Казани хозяин квартиры ночью зарезал своего гостя

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:05:04+03:00

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Утром 1 августа в правоохранительные органы позвонила женщина и рассказала, что ее брат напал с ножом на своего приятеля. О произошедшем ей рассказала их мать по телефону, сама пенсионерка опасается сына - он недавно вышел из мест лишения свободы.

Приехавшие сотрудники полиции и СУ СКР Татарстана обнаружили тело 31-летнего мужчины. Сын хозяйки квартиры спал, но его разбудили. Свидетельница рассказала, что 37-летний сын накануне днем привел гостя, с которым вместе находился в местах лишения свободы. Сначала они пили, затем уснули. Внезапно проснувшийся сын начал гнать из квартиры своего приятеля, а когда тот отказался уходить, несколько раз ударил его ножом. Хозяин уснул, а гость скончался от полученных травм. Женщина испугалась и выбросила на свалку нож и окровавленные вещи гостя.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU