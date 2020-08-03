Последние штрихи: школы Чебоксар проверят на готовность к учебному году

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:16:50+03:00

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Подготовка образовательных учреждений Чебоксар к новому учебному году вышла на финишную прямую. К своим обязанностям приступили сотрудники МЧС, Госпожнадзора, Росгвардии и полиции. Комиссии предстоит оценить соответствие 188 объектов заявленным требованиям безопасности. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации столицы Чувашии.

В этом году на подготовку образовательных учреждений Чебоксар из различных источников финансирования направлено более 366 миллионов рублей.

- Решением врио главы Чувашии Олега Николаева из бюджета республики на ремонт образовательных учреждений выделено 212 миллионов рублей, что в 6,5 раза больше, чем в прошлом году, - подчеркнул сегодня на совещании руководитель городской администрации Алексей Ладыков.

Капитальный ремонт в этом году проводят в трех школах, имеющих износ свыше 50%, 6 детских садах и 2 загородных лагерях. По программе инициативного бюджетирования ремонт выполняется еще в 5 школах. Обустраиваются спортивные площадки, устраняются предписания контрольных органов.

- Несколько подрядных организаций не справились с контрактными обязательствами, договоры с ними расторгнуты. Наша задача - определить надежные компании, ежедневно мониторить ситуацию и своевременно завершить работы, - особо подчеркнул Ладыков.

Впервые в этом году учеников примет школа в микрорайоне Новый город на 1600 ученических мест. До конца года запланировано начало строительства школы в микрорайоне Садовый на 1650 ученических мест.

В этом году в Чебоксарах за парты сядут 63 тысячи учеников, 8 тысяч из них - первоклассники.

Начальник Управления образования Дмитрий Захаров на совещании отметил, что учиться в этом году школьники будут по несколько измененным правилам: расписание уроков и перемен будет индивидуально для каждого класса. Кроме того, за каждым классом закрепят отдельный кабинет, где будут проходить практически все уроки.