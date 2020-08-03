2020-08-03T20:25:31+03:00
Общество

Движение по улице Товарищеской в Казани перекроют на 4 дня

На участке будут проводиться работы по замене трубопровода отопления
Владимир КРУПСКИЙ
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Дорогу перекроют с 5 августа.Дорогу перекроют с 5 августа.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе вновь перекроют движение. На сей раз, с 5 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Товарищеская. Это связано с работами по замене трубопроводов отопления.

- До 8 августа частично будет закрыта проезжая часть на улице Товарищеская, возле домов №36 и №42 по улице Лейтенанта Шмидта, - сообщили в комитете внешнего благоустройства.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать маршрут с учетом изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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