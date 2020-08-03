Движение по улице Товарищеской в Казани перекроют на 4 дня
На участке будут проводиться работы по замене трубопровода отопления
Дорогу перекроют с 5 августа.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе вновь перекроют движение. На сей раз, с 5 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Товарищеская. Это связано с работами по замене трубопроводов отопления.
- До 8 августа частично будет закрыта проезжая часть на улице Товарищеская, возле домов №36 и №42 по улице Лейтенанта Шмидта, - сообщили в комитете внешнего благоустройства.
Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать маршрут с учетом изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU