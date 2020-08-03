Активисты очистили от мусора Изумрудное озеро
Всего удалось собрать 37 мешков мусора
Фото: мэрия Казани.
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В Кировском районе Казани от мусора очищено озеро Изумрудное. Инициативная группа волонтерского общественного движения «Прекрасные Зеленые» собрала 37 мешков мусора.
На субботнике волонтеры очистили от мусора зеленую зону, находящуюся неподалеку от автомобильнои парковки. На этом активисты не собираются останавливаться и планируют продолжить очищать от мусора территории лесов и водоемов Казани, сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов города.
Напомним, почти 70 мешков мусора собрали казанские активисты с территории Голубого озера.
ИСТОЧНИК KP.RU