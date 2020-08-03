Активисты очистили от мусора Изумрудное озеро

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:23:42+03:00

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В Кировском районе Казани от мусора очищено озеро Изумрудное. Инициативная группа волонтерского общественного движения «Прекрасные Зеленые» собрала 37 мешков мусора.

На субботнике волонтеры очистили от мусора зеленую зону, находящуюся неподалеку от автомобильнои парковки. На этом активисты не собираются останавливаться и планируют продолжить очищать от мусора территории лесов и водоемов Казани, сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов города.

Напомним, почти 70 мешков мусора собрали казанские активисты с территории Голубого озера.

ИСТОЧНИК KP.RU